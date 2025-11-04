ڈینگی کیسز 170 سے تجاوز، انسدادی اقدامات پر سوالات
سپرے مہم ادھوری، لاروا تلفی ٹیموں کی کارکردگی محض کاغذوں تک محدود
فیصل آباد (اسٹاف رپورٹر)ضلع بھر میں ڈینگی بے قابو ہونے لگا ہے ، رواں سیزن کے دوران متاثرہ مریضوں کی تعداد 170 سے تجاوز کر گئی۔ انسدادی کارروائیوں کی مؤثر حکمتِ عملی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔فیصل آباد میں ڈینگی کی وباء ایک بار پھر شدت اختیار کر چکی ہے ۔ محکمہ صحت کے مطابق حالیہ ہفتوں میں درجنوں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر مریض گھروں، تعلیمی اداروں اور کمرشل پلازوں سے متاثر ہوئے ۔شہری اور مضافاتی علاقوں میں کیسز بڑھنے سے انتظامیہ کی کارکردگی پر تنقید کی جا رہی ہے ۔لاروا تلفی ٹیموں کی کارروائیاں کاغذوں تک محدود دکھائی دے رہی ہیں۔ کئی یونین کونسلوں میں ڈینگی سرویلنس عملہ نہ ہونے کے برابر ہے ، اور موجودہ ٹیمیں بھی محض فرضی کارروائیاں کرکے کام چلا رہی ہیں، جس سے صورتحال مزید سنگین ہو رہی ہے ۔شہریوں نے شکایت کی ہے کہ نالوں اور گلیوں میں پانی جمع ہے ، مگر بلدیاتی ادارے صفائی کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں ناکام ہیں۔محکمہ صحت کے مطابق ڈینگی وارڈز فعال کر دئیے گئے ہیں اور متاثرہ مریضوں کو بروقت علاج فراہم کیا جا رہا ہے ، تاہم احتیاطی تدابیر اپنانا شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے ۔طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو آئندہ چند ہفتے ڈینگی کے پھیلاؤ کے لحاظ سے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔