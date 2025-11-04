شورکوٹ میں نالہ کی ناقص تعمیر پر تاجروں کا احتجاج
ٹھیکیدار اور محکمہ کی ملی بھگت ، عوامی فنڈز ضائع کیے جا رہے ، تاجروں کا الزام
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)لاری اڈا شورکوٹ سڑک کے اطراف میں پانی کی نکاسی کے لیے تعمیر کیا جانے والا نالہ ناقض میٹیریل کے استعمال کے باعث تنازع کا شکار ہو گیا ہے ۔ مقامی دکانداروں نے الزام عائد کیا ہے کہ ٹھیکیدار غیر معیاری تعمیراتی سامان استعمال کر رہا ہے ، جو بارشوں کے دوران چند دنوں میں ہی تباہ ہو سکتا ہے ۔تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار اور متعلقہ محکمہ کی ملی بھگت سے عوامی فنڈز کا ضیاع کیا جا رہا ہے ۔ ان کے مطابق نالہ کی کمزور تعمیر نہ صرف عوامی پیسے کے ضیاع کا باعث بن رہی ہے بلکہ اطراف کی دکانوں کی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی ہے ۔دکانداروں نے واضح کیا کہ اگر غیر معیاری تعمیر کا نوٹس نہ لیا گیا تو وہ احتجاج میں شدت لانے پر مجبور ہوں گے ۔ انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، کمشنر فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر، اور اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ منصوبے کا فوری معائنہ کر کے ناقص کام کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔