کمالیہ میں گھڑ ڈانس مقابلہ جات دیہی ثقافت کا رنگ بکھر گیا
کمالیہ(نمائندہ خصوصی) نواحی گاؤں موضع گھلے کے بگھیلے میں گھڑ ڈانس مقابلہ جات کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ بھر سے گھڑ مالکوں نے بھرپور شرکت کی۔۔۔
تقریب کے مہمانِ خصوصی مسلم لیگ (ن) کے رہنما سردار راحیل انور، تحصیل نائب صدر محمد علی خان کھرل، سابق صدر بار مہر فتح شیر بگھیلا ایڈووکیٹ، عابد صدیق کمبوہ، صدیق اعوان اور علی موہل تھے ۔مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ گھڑ ڈانس پنجاب کی ثقافت کا دلکش اور قدیم حصہ ہے ، جو دیہی عوام کے لیے خوشی اور تفریح کا بہترین ذریعہ ہے ۔ آخر میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے گھڑ مالکان میں کیش پرائز اور دیگر انعامات تقسیم کیے گئے ۔