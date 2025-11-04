چنیوٹ : گندم کی کاشت ، ڈپٹی کمشنر نے ٹریکٹر چلا کر افتتاح کیا
رواں سیزن کے دوران 2 لاکھ 15 ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ضلع چنیوٹ میں گندم کی بیجائی مہم کا باقاعدہ آغاز ہوگیا۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے ٹریکٹر چلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سابق ایم این اے سردار سید محمد طاہر شاہ، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شہباز اور دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ضلع چنیوٹ میں رواں سیزن کے دوران 2 لاکھ 15 ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کاشتکاروں کو زرعی مشینری، معیاری بیج، کھاد اور بلاسود قرضوں سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ پیداوار میں اضافہ یقینی بنایا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ گندم کی فصل ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ، لہٰذا کاشتکار جدید زرعی طریقوں کو اپنائیں اور مقررہ ہدف کے حصول میں بھرپور کردار ادا کریں۔ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے محکمہ زراعت کے افسروں کو ہدایت کی کہ وہ کاشتکاروں کی فیلڈ میں رہنمائی کریں، بیج، کھاد اور ادویات کی دستیابی کو یقینی بنائیں تاکہ گندم کی بہترین پیداوار حاصل کی جا سکے ۔