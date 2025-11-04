ڈاکٹر کاشف محمود کمبوہ نے ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال کا چارج سنبھال لیا
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)تحصیل ہیڈکوارٹر (ٹی ایچ کیو) ہسپتال جڑانوالہ کے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر کاشف محمود کمبوہ نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ (ایم ایس) کا چارج سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا۔۔۔
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو معیاری اور فوری طبی سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال کے موجودہ مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے تاکہ عوام کو بہتر علاج معالجے کی سہولت میسر آ سکے ۔ڈاکٹر کاشف محمود کمبوہ نے ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کا دورہ کیا اور وہاں دی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے پیرامیڈیکل اسٹاف اور دیگر ڈاکٹرز کو ہدایت کی کہ وہ مریضوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور ان کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے ۔