ہائوسنگ سکیموں میں فائل مافیا کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
فیلڈ انسپکٹرز کو ان کے دائرہ اختیار کے علاقوں میں مزید متحرک کر دیا گیا

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے نے ہاؤسنگ سکیموں کے پلاٹس کی فروخت میں غیرقانونی سرگرمیوں میں ملوث فائل مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا سخت فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے نجی ہاؤسنگ سکیموں کے ڈویلپرز اور ان کے نمائندو ں سے میٹنگ کی اور انہیں دو ٹوک واضح پیغام دیا کہ رقبہ دستیاب نہ ہونے کے باوجود پلاٹ کی فائل فروخت کرنے سے اجتناب کیاجائے ۔ میٹنگ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے قیصر عباس رند، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ و دیگر افسر موجود تھے ۔ ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے ڈویلپرز پر واضح کیا کہ وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز رولز پنجاب 2021 کے تحت پلاٹس کی خرید و فروخت کا ریکارڈ ایف ڈی اے کو فراہم کرنے کے پابند ہیں جس پر عملدرآمد میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی۔ انہوں نے مطلع کیا کہ ایف ڈی اے کے فیلڈ انسپکٹرز کو ان کے دائرہ اختیار کے علاقوں میں مزید متحرک کر دیا گیا ہے ۔

 

