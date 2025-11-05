انجمن تاجران کی اے سی انسدادِ تجاوزات مہم پرملاقات
سمندری (نمائندہ دنیا) مرکزی انجمن تاجران سمندری نے اسسٹنٹ کمشنر قمرمحمود منج اور پیرا انفورسمنٹ آفیسر مریم بتول سے تجاوزات مہم پرمیونسپل کمیٹی میں میٹنگ کی۔
تجاوزات پر پیرا انفورسمنٹ نے آج سے سخت اقدامات کی وارننگ دے رکھی ہے اسسٹنٹ کمشنر اور پیرا انفورسمنٹ آفیسر نے تاجران کو پر ہدایت کی کہ وہ تجاوزات از خود ختم کردیں ورنہ سخت کارروائی ہو گی پہلے مرحلے میں نوٹس بعد ازاں بھاری جرمانہ اور ایف آئی آر ہو گی جس پر تاجران کے صدر میاں شبیر مہالمی نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے کہا تجاوزات پر بلا تفریق کارروائی ہونی چاہئے ۔