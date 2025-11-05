صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ میں صفائی کا ناقص نظام درد سر بن گیا،نوٹس کامطالبہ

  • فیصل آباد
گوجرہ میں صفائی کا ناقص نظام درد سر بن گیا،نوٹس کامطالبہ

گوجرہ(نما ئندہ دُنیا)گوجرہ میں صفائی کا ناقص نظامشہریوں کیلئے درد سر بن گیا۔ شہری گلی محلوں اور بازاروں کی نالیوں کی صفائی نہ ہو نے سے تعفن زدہ ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔

 سروے میں شہریوں نے بتایاکہ جب سے پرائیویٹ کمپنی نے صفٖائی کی ذمہ داری لی تب سے مشکلات میں اضافہ ہو چکاہے اورتھانہ بازارِ، قائد اعظم روڈ سمیت شہر بھر کے نالوں ونالیوں کی صفائی کا نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور صاف ستھرا ماحوم فراہم کر نے کا مطالبہ کیاہے ۔

 

