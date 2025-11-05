اے سی کاٹی ایچ کیوہسپتال کادورہ ، طبی سہولیات کامعائنہ
او رنگزیب کی شیعہ علما، امام بارگاہوں کے نمائندوں سے بھی ملاقات
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )عوام کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ، اس مقصد کے تحت ہسپتالوں کے دورے تسلسل سے جاری ہیں تاکہ عوام کو علاج معالجے کے دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ اورنگزیب گورائیہ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جڑانوالہ کے اچانک دورے پر کیا۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر کاشف محمود کمبوہ بھی ہمراہ تھے ۔اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب نے ہسپتال میں ایمرجنسی، او پی ڈی اور وارڈز کا معائنہ کیا۔
جہاں انہوں نے ڈاکٹروں اور عملے کی حاضری، صفائی صورتحال اور مفت ادویات فراہمی کا جائزہ لیا۔انہوں نے کہا سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی عدم فراہمی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے اور اس ضمن غفلت برداشت نہیں کی جائیگی۔ اسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب گورائیہ نے اپنے دفتر میں شیعہ علما اور امام بارگاہوں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی اور امن و امان پر تبادلہ خیال کیا اورکہا کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہر فرد کی ترجیح ہونی چاہیے ۔