صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی کاٹی ایچ کیوہسپتال کادورہ ، طبی سہولیات کامعائنہ

  • فیصل آباد
اے سی کاٹی ایچ کیوہسپتال کادورہ ، طبی سہولیات کامعائنہ

او رنگزیب کی شیعہ علما، امام بارگاہوں کے نمائندوں سے بھی ملاقات

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )عوام کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ، اس مقصد کے تحت ہسپتالوں کے دورے تسلسل سے جاری ہیں تاکہ عوام کو علاج معالجے کے دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ اورنگزیب گورائیہ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جڑانوالہ کے اچانک دورے پر کیا۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر کاشف محمود کمبوہ بھی ہمراہ تھے ۔اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب نے ہسپتال میں ایمرجنسی، او پی ڈی اور وارڈز کا معائنہ کیا۔

جہاں انہوں نے ڈاکٹروں اور عملے کی حاضری، صفائی صورتحال اور مفت ادویات فراہمی کا جائزہ لیا۔انہوں نے کہا سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی عدم فراہمی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے اور اس ضمن غفلت برداشت نہیں کی جائیگی۔ اسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب گورائیہ نے اپنے دفتر میں شیعہ علما اور امام بارگاہوں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی اور امن و امان پر تبادلہ خیال کیا اورکہا کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہر فرد کی ترجیح ہونی چاہیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مہنگی اشیا بیچنے پر 3دکاندار گرفتار، 3لاکھ سے زائد جرمانے

فضائی آلودگی کے خاتمے،ماحولیاتی تحفظ کیلئے کوشاں،رندھاوا

پاک سعودیہ ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق

اسلام آباد میں کاروبار کرنا دن بدن مشکل ہوتا جارہا، تاجر

ماہ اکتوبر، 178کلو مضر صحت گوشت تلف، 51ریسٹورنٹس سیل

ایس ایس پی آپریشزکی کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر