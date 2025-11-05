صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیر صہیب بھرتھ کاچنیوٹ میں تعمیراتی کام کا معائنہ

  • فیصل آباد
صوبائی وزیر صہیب بھرتھ کاچنیوٹ میں تعمیراتی کام کا معائنہ

کمال پور انٹرچینج تا تحصیل چوک چنیوٹ تعمیراتی کام مزید تیز کرنیکی ہدایت

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے سٹرکیں بحال پنجاب خوشحال پروگرم کے تحت صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب بھرتھ نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔صوبائی وزیر نے کمال پور انٹرچینج تا تحصیل چوک چنیوٹ تک تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل،سی اینڈ ڈبلیو کے افسروں نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔24 کلومیٹر دو رویہ سڑک پر 19 کلومیٹر ارتھ ورک کا کام مکمل ہو چکا ہے ۔19 کلومیٹر سب بیس اور 18 کلومیٹر بیس کورس کا کام مکمل کرلیا گیا ہے ۔12 کلومیٹرروڈ پر اسفالٹ بچھادی گئی ہے۔

صوبائی وزیر نے تعمیراتی کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا فیصل اباد بائی پاس تا چنیوٹ بائی پاس تک سٹرک دسمبر2025 تک مکمل کیاجائے ۔صوبائی وزیر نے کہا کنسلٹنٹ سٹاف ٹیسٹنگ ریکارڈ مرتب کرے ۔صوبائی وزیر کو چنیوٹ تا سرگودھا روڑ کے لئے لینڈ ایکوائر کرنے کے پراسیس پر بریفنگ بھی دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انڈسٹریل اسٹیٹ:من وسلویٰ منصوبے کا افتتاح

ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کا سکول و سیلاب بحالی سنٹر کا دورہ

خانیوال انتظامیہ کی سموگ کے خاتمہ کیلئے آگاہی سرگرمیاں تیز

ماہر امراض چشم ڈاکٹر اجمل کو خصوصی ایوارڈ سے نواز دیا گیا

غیر قانونی پٹرول اورایل پی جی ری فلنگ کے 3مراکز سیل

نشتر ہسپتال آؤٹ ڈور میں یونیورسٹی ملازم کا تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر