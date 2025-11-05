صوبائی وزیر صہیب بھرتھ کاچنیوٹ میں تعمیراتی کام کا معائنہ
کمال پور انٹرچینج تا تحصیل چوک چنیوٹ تعمیراتی کام مزید تیز کرنیکی ہدایت
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے سٹرکیں بحال پنجاب خوشحال پروگرم کے تحت صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب بھرتھ نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔صوبائی وزیر نے کمال پور انٹرچینج تا تحصیل چوک چنیوٹ تک تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل،سی اینڈ ڈبلیو کے افسروں نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔24 کلومیٹر دو رویہ سڑک پر 19 کلومیٹر ارتھ ورک کا کام مکمل ہو چکا ہے ۔19 کلومیٹر سب بیس اور 18 کلومیٹر بیس کورس کا کام مکمل کرلیا گیا ہے ۔12 کلومیٹرروڈ پر اسفالٹ بچھادی گئی ہے۔
صوبائی وزیر نے تعمیراتی کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا فیصل اباد بائی پاس تا چنیوٹ بائی پاس تک سٹرک دسمبر2025 تک مکمل کیاجائے ۔صوبائی وزیر نے کہا کنسلٹنٹ سٹاف ٹیسٹنگ ریکارڈ مرتب کرے ۔صوبائی وزیر کو چنیوٹ تا سرگودھا روڑ کے لئے لینڈ ایکوائر کرنے کے پراسیس پر بریفنگ بھی دی گئی۔