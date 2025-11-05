صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی ایف ڈی اے نے مسائل سنے ،احکامات جاری

  • فیصل آباد
ڈی جی ایف ڈی اے نے مسائل سنے ،احکامات جاری

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی پر عملدرآمد کیا جا رہا ہے ، شہری ایف ڈی اے کی سروسز اورمسائل بارے بلا جھجھک رابطہ کر سکتے ہیں۔

یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چوہدری نے اپنے دفتر میں شہریوں کے مسائل سنتے ہوئے کہی۔ انہوں نے شہریوں کو بتایا کہ تیز رفتار سروسز کی فراہمی کیلئے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جا رہا ہے عوامی سہولت و آسانی کیلئے متعدد جدید اصلاحات کی گئی ہیں تاکہ سروسز کی فراہمی میں تاخیر نہ ہو۔ جائیدادوں کے اونرشپ کلیئرنس سرٹیفکیٹس، ٹاؤن پلاننگ رپورٹس، قبضہ سلپ کے اجراء ای چالان سسٹم اور دیگر نوعیت کی سروسز آن لائن فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈی جی نے لوگوں کے مسائل فوری حل کرنے کیلئے درخواستوں پر احکامات جاری کئے اور مختلف شعبوں کے افسروں کو فون کالز کر کے داد رسی کا حکم دیا۔ انہوںنے کہا شہریوں کی شکایات کا ازالہ اولین ترجیح ہے، انہیںبار بار دفتر کے چکر نہ لگوائے جائیں ،کام چور سٹاف کیخلاف تادیبی کارروائی کی جائیگی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سموگ: سرگودھا میں صورتحال تشویشناک قرار : دھواں چھورتی گاڑیوں کیخلاف کارروائی کا حکم

پلس پروجیکٹ منصوبہ کو مزید سپیڈ اپ کیا جائے، اسد مگسی

سالانہ ترقیاتی پروگرام:سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا اجلاس

گرلز سکول کے باہر آوارہ لڑکوں کے خلاف کارروائی کا حکم

ڈیٹا فیسٹ 2025 کے سلسلہ میں آگاہی واک ،شہریوں کی بھرپور شرکت

اینٹوں کے بھٹوں کی اچانک انسپکشن، 50 ہزار جرمانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر