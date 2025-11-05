ڈی جی ایف ڈی اے نے مسائل سنے ،احکامات جاری
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی پر عملدرآمد کیا جا رہا ہے ، شہری ایف ڈی اے کی سروسز اورمسائل بارے بلا جھجھک رابطہ کر سکتے ہیں۔
یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چوہدری نے اپنے دفتر میں شہریوں کے مسائل سنتے ہوئے کہی۔ انہوں نے شہریوں کو بتایا کہ تیز رفتار سروسز کی فراہمی کیلئے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جا رہا ہے عوامی سہولت و آسانی کیلئے متعدد جدید اصلاحات کی گئی ہیں تاکہ سروسز کی فراہمی میں تاخیر نہ ہو۔ جائیدادوں کے اونرشپ کلیئرنس سرٹیفکیٹس، ٹاؤن پلاننگ رپورٹس، قبضہ سلپ کے اجراء ای چالان سسٹم اور دیگر نوعیت کی سروسز آن لائن فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈی جی نے لوگوں کے مسائل فوری حل کرنے کیلئے درخواستوں پر احکامات جاری کئے اور مختلف شعبوں کے افسروں کو فون کالز کر کے داد رسی کا حکم دیا۔ انہوںنے کہا شہریوں کی شکایات کا ازالہ اولین ترجیح ہے، انہیںبار بار دفتر کے چکر نہ لگوائے جائیں ،کام چور سٹاف کیخلاف تادیبی کارروائی کی جائیگی۔