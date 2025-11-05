واسا کی اکتوبر میں 40 کروڑ سے زائد کی ریکارڈ ریکوری
موثرسیوریج،واٹر سپلائی کیلئے شہری بلز، واجبات بروقت جمع کرائیں:ایم ڈی
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ کی قیادت میں ریونیو ریکوری مہم مزید کامیابی سے ہمکنار ہونے لگی۔ نئے مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران ریونیو ریکوری میں بتدریج اضافہ ہوا جبکہ اکتوبر میں 40 کروڑ روپے سے زائد کی ریکارڈ ریونیو ریکوری کی گئی جس پر ایم ڈی واسا نے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر ایڈمن شعیب رشید،ڈائریکٹر ریونیو اقبال ملک،عمر افتخار سمیت تمام ریونیو سٹاف کی کارکردگی کو سراہا۔
انہوں نے کہا واسا نادہندگان کیخلاف خصوصی مہم شروع کرے سیوریج کنکشن منقطع کئے گئے تھے جس پر بہت سے صارفین نے اپنے واجبات اور ماہانہ بلز جمع کروانا شروع دیئے جو ریونیو ریکوری میں اضافہ کا باعث بنے ۔ ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ صارفین اپنے واجبات اور ماہانہ بلز بروقت جمع کروائیں تو واسا فنانشل امور میں مستحکم ہو گا اور صارفین کو مزید موثر سیوریج اور واٹر سپلائی سروسز مہیا کی جا سکیں گی۔