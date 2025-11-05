صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کاسیلاب بحالی سنٹر پر امدادی رقوم فراہمی کاجائزہ

  • فیصل آباد
ڈی سی کاسیلاب بحالی سنٹر پر امدادی رقوم فراہمی کاجائزہ

کسی جگہ کٹوتی کی شکایت موصول ہوئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا:علی اکبر

جھنگ ،احمدپورسیال(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے تحصیل احمد پور سیال میں قائم سیلاب بحالی سنٹر کا دورہ کرکے امدادی رقوم کی فراہمی کا جائزہ لیا۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود ،امیر عباس خان سیال، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر متعلقہ افسربھی ہمراہ تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے پینے کے پانی اور بیٹھنے کی سایہ دار جگہ کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور کہا ضلعی انتظامیہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک سرگرم رہے گی اس ضمن میں اگر کسی جگہ سے کٹوتی کی شکایت موصول ہوئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پنک اسکوٹی فراہمی کے دوسرے مرحلے کا اعلان

تجاوزات کا خاتمہ ہمارا نہیں سول انتظامیہ کا کام ،پولیس چیف

دہشتگردی کیس:امان چانڈیو اور سرمد میرانی کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کالعدم

شہید ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ کالج کے قیام سے متعلق اجلاس

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ،وزیر صنعت

میٹرک بورڈ کا مارک شیٹس جاری کرنے کااعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر