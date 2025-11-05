ڈی سی کاسیلاب بحالی سنٹر پر امدادی رقوم فراہمی کاجائزہ
کسی جگہ کٹوتی کی شکایت موصول ہوئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا:علی اکبر
جھنگ ،احمدپورسیال(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے تحصیل احمد پور سیال میں قائم سیلاب بحالی سنٹر کا دورہ کرکے امدادی رقوم کی فراہمی کا جائزہ لیا۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود ،امیر عباس خان سیال، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر متعلقہ افسربھی ہمراہ تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے پینے کے پانی اور بیٹھنے کی سایہ دار جگہ کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور کہا ضلعی انتظامیہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک سرگرم رہے گی اس ضمن میں اگر کسی جگہ سے کٹوتی کی شکایت موصول ہوئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔