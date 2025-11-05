ڈی سی ٹوبہ کاالیکٹرک بس کیلئے منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گرین الیکٹرک بسوں کیلئے جدید اور ماحول دوست بس سٹاپس کی تعمیر کا کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔
ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ لیا، اس موقع پر سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی محسن ریاض اور دیگر افسر بھی ہمراہ تھے ،ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسروں کو جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا یہ منصوبہ شہریوں کیلئے آرام دہ، محفوظ اور جدید سفری سہولت ثابت ہوگا۔