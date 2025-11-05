ڈی سی کاچناب کالج کا دورہ تعمیراتی کاموں کاجائزہ لیا
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر/چیئرمین چنیوٹ ایجوکیشنل ٹرسٹ صفی اﷲ گوندل نے چناب کالج چنیوٹ کا دورہ کیااوربلاک کی جاری تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
انہوں نے کوالٹی کا معائنہ اور شفافیت کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔انہوں نے کنٹریکٹر کو جاری کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔قبل ازیں بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کی صدارت بھی کی اور تدریسی وانتظامی امور کا جائزہ لیا۔وائس چیئرمین چوہدری مسعود اقبال،اسسٹنٹ کمشنر اشفاق رسول،پرنسپل کالج فرخ شہزاد خان و دیگر بھی موجودتھے۔