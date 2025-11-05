اینٹوں کے نرخوں میں خود ساختہ اضافہ، تعمیرات متاثر
بھٹہ مالکان کے من مانے نرخ، ہزار اینٹ کی قیمت 19ہزار سے تجاوز، تعمیراتی کام کرانیوالے افراد،ٹھیکیدار،مزدور طبقہ مشکلات کاشکار، خودساختہ اضافہ روکنے کامطالبہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)فیصلآباد میں بھٹہ مالکان کی من مانیوں نے تعمیراتی شعبے کو بحران سے دوچار کردیا ۔ فی ہزار اینٹ کی قیمت 19 ہزار روپے سے تجاوز کرگئی جس سے شہر اور گردونواح میں جاری تعمیراتی منصوبے بری طرح متاثر ہورہے ہیں۔ بھٹہ مالکان نے موسم کا سیزن آؤٹ ہونے اور پیداوار میں کمی کو جواز بنا کر اینٹوں کے نرخوں میں خود ساختہ اضافہ کردیا ۔ انکا کہنا ہے کہ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی بھٹوں پر پیداوار کم ہوجاتی ہے اور ایندھن کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے قیمت میں اضافہ ناگزیر تھا۔
تاہم تعمیراتی ماہرین اور شہریوں کا موقف ہے کہ بھٹہ مالکان نے صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے من پسند ریٹ مقرر کردیئے ہیں جس سے ناصرف تعمیراتی کام کرانیوالے افراد بلکہ ٹھیکیدار اور مزدور طبقہ بھی مشکلات کاشکار ہے ۔ ذرائع کے مطابق فیصل آباد میں فی ہزار اینٹ کا ریٹ چند ہفتے قبل تک 12 سے 14 ہزار کے درمیان تھا، تاہم حالیہ اضافے کے بعد قیمت 19 ہزار سے زیادہ ہوچکی ہے ۔ کئی تعمیراتی منصوبے جن پر کام جاری تھا، مالی بوجھ پرسست روی کا شکار ہوگئے ہیں جبکہ کئی شہریوں نے گھروں کی تعمیر روک دی ہے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو تعمیرات ادھوری رہ جانے کا خدشہ ہے ، کیونکہ مزدوروں کی اجرتیں اور دیگر اخراجات بھی بڑھ چکے ہیں۔ ٹھیکیداروں نے خبردار کیا ہے کہ اینٹوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ جاری رہا تو تعمیراتی سرگرمیاں ٹھپ ہوسکتی ہیں۔ شہری و سماجی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ بھٹہ مالکان کی جانب سے نرخوں میں خودساختہ اضافہ روکنے کیلئے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ تعمیراتی شعبہ جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے مزید تباہی سے بچایا جاسکے ۔