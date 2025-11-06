صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)رکشہ میں بلند آواز میں فحش گانے بجانے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ پیپلزکالونی کے علاقہ اسٹیشن چوک کے قریب پولیس نے نذیر نامی رکشہ ڈرائیور کو قابو کرلیا جو کہ بلند آواز میں لاؤڈ سپیکر پر فحش گانے بجا کر دوسروں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

