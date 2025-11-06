صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، ایک شخص زخمی

  • فیصل آباد
پانی کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، ایک شخص زخمی

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پانی کے تنازع پر دو گروپوں میں تصادم، ایک شخص شدید زخمی ہوگیا۔تھانہ روشن والا کے علاقہ 244 رب میں اورنگزیب اور تصور کے درمیان کھیتوں کو پانی لگانے کے معاملے پر تکرار ہوئی جس پر دونوں نے اپنے ساتھیوں کو موقع پر بلا لیا۔ جھگڑے کے دوران لاتوں اور مکوں کے وار سے ایک شخص شدید زخمی ہوگیا۔

پانی کے تنازع پر دو گروپوں میں تصادم، ایک شخص شدید زخمی ہوگیا۔تھانہ روشن والا کے علاقہ 244 رب میں اورنگزیب اور تصور کے درمیان کھیتوں کو پانی لگانے کے معاملے پر تکرار ہوئی جس پر دونوں نے اپنے ساتھیوں کو موقع پر بلا لیا۔ جھگڑے کے دوران لاتوں اور مکوں کے وار سے ایک شخص شدید زخمی ہوگیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

علیم خان کا اسلام آباد مری ایکسپریس وے کا دورہ، کام کا جائزہ لیا

چیئرمین سی ڈی اے کی آئی جی سے ملاقات، امن و امان پر تبادلہ خیال

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ، ڈبل شفٹ میں کام کیا جائے، کمشنر

پاکستان اورکینیڈا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

راولپنڈی میں ہمت کارڈ کا تیسرا مرحلہ، 45 افراد مستفید

ایس سی او کا ڈیجیٹل انقلاب کوٹلی میں 3 منصوبوں کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن