چور موبائل ٹاور سے لاکھوں روپے کی ڈیجیٹل ڈیوائس لے گئے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور موبائل ٹاور سے لاکھوں روپے مالیت کی ڈیجیٹل ڈیوائس لے اڑے ۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقہ 208 چک میں نجی موبائل کمپنی کے ٹاور میں نامعلوم چور جنگلہ پھلانگ کر داخل ہوئے اور لاکھوں روپے مالیت کی آر آر یو ڈیجٹیل ڈیوائس چوری کرکے فرار ہوگئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
