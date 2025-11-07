گوجرہ:شوہرکی قاتل بیوی گرفتار شریک جرم آشنا کی تلاش جاری
گوجرہ (نمائندہ دنیا) نواں لاہور پولیس نے شوہرکی قاتل بیوی کو گرفتارکرلیا ، دوروزقبل چک نمبر 335 ج ب کے فیاض مسیح کو کلہاڑی کے وار کرکے قتل کر دیا گیا تھا۔
نواں لاہور پولیس نے مقتول کی اہلیہ یاسمین کو ٹھوس شواہد کی بنیاد پر گرفتار کر کے تفتیش کی، تو یاسمین بی بی نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنے آشنا تنویر عرف کاکو کے ساتھ مل کر فیاض کو قتل کیا۔پولیس نے یاسمین کے بیان کی بنیاد پر ملزم تنویر عرف کاکو کی تلاش شروع کر دی ہے اور قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔