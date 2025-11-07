صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایڈوائزر صوبائی محتسب اسلم حیات سیال اور ایڈوائزر نواز خالد کل یونین کونسل 125 تحصیل سمندری میں کھلی کچہری لگائیں گے۔

اس موقع پر عوام الناس اپنی شکایات براہِ راست ایڈوائزر کے سامنے پیش کر سکیں گے ۔کھلی کچہری میں صوبائی محکموں کے افسر بھی موجود ہوں گے تاکہ شہریوں کے مسائل موقع پر ہی حل کئے جا سکیں۔صوبائی محتسب کے دفتر کی جانب سے عوام کو زیادہ سے زیادہ شرکت کی دعوت دی گئی ہے تاکہ ان کے مسائل فوری طور پر سنے اور حل کئے جا سکیں۔

 

