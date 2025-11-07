صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی پولیس اہلکار بن کر شہری سے نقدی و موبائل فون لوٹ لیا گیا

  • فیصل آباد
جعلی پولیس اہلکار بن کر شہری سے نقدی و موبائل فون لوٹ لیا گیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) نوسر بازوں نے خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے شہری سے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا۔

تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے ڈھیرہ سائیں قبرستان کے قریب غلام عباس نامی شہری کو نامعلوم نوسر بازوں نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرتے ہوئے روک لیا۔ ملزمان نے تلاشی کے بہانے اس سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا اور قریبی تھانے جانے کا کہہ کر موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، عبدالعلیم خان

شاہین چوک انڈر پاس مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، رندھاوا

ضم اضلاع کے مستحقین کی مالی مدد یقینی بنائینگے، روبینہ خالد

کچہری چوک ری ماڈلنگ، سکولوں کے اوقات کار تبدیل

حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے کو شاں،شازیہ رضوان

ایزی پیسہ اور فاسٹ یونیورسٹی کے درمیان تعاون کا معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ