جعلی پولیس اہلکار بن کر شہری سے نقدی و موبائل فون لوٹ لیا گیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) نوسر بازوں نے خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے شہری سے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا۔
تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے ڈھیرہ سائیں قبرستان کے قریب غلام عباس نامی شہری کو نامعلوم نوسر بازوں نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرتے ہوئے روک لیا۔ ملزمان نے تلاشی کے بہانے اس سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا اور قریبی تھانے جانے کا کہہ کر موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔