نوسر بازوں نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کر کے شہری کو لوٹ لیا
جناح کالونی میں حسین کو باتوں میں الجھا کر نقدی اور موبائل فون ہتھیا یا گیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) نوسر بازوں نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے شہری سے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ گلبرگ کے علاقے جناح کالونی میں حسین نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے مبینہ طور پر خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے اسے روک لیا اور باتوں میں الجھا کر نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا۔ بعد ازاں ملزمان دھوکہ دہی سے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔