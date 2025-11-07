صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھرڑیانوالہ : ماں بیٹی پر فائرنگ، دونوں لہولہان، ملزمان فرار

  • فیصل آباد
نویدکی والدہ اورہمشیرہ کو قابوکرکے تشدد کا نشانہ بنایا گیا،مقدمہ درج کر لیا گیا

 فیصل آباد (سٹی رپورٹر) ماں بیٹی کو قابو کر کے مبینہ طور پر فائرنگ کرتے ہوئے لہولہان کر دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ کھرڑیانوالہ میں درج مقدمے کے مطابق نوید نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر اس کی والدہ اور ہمشیرہ کو قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ کر کے دونوں کو لہولہان کر دیا۔واقعے کے بعد ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔

 

