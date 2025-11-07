ہاشم توصیف خان کاڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے دفتر کا دورہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر) وزیرِ تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہاشم توصیف خان نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی فیصل آباد کے دفتر کا دورہ کیا۔۔۔
اور سی ای او ایجوکیشن راؤ عبدالکریم سے تعلیمی معاملات اور جاری اقدامات کے حوالے سے تفصیلی ملاقات کی۔ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہاشم توصیف خان اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایجوکیشن راؤ عبدالکریم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فیصل آباد میں تعلیمی معیار کو بلند کر کے محکمہ تعلیم کو پنجاب بھر میں سرفہرست لایا جائے گا۔