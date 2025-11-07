صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول میں فری واٹر ٹیسٹنگ کیمپ کا انعقاد

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسزکی واٹر کوالٹی لیبارٹری نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول چک 215 ر ب میں فری واٹر ٹیسٹنگ کیمپ کا انعقاد کیا۔

اس موقع پر طالب علموں کے پاس ان کے گھروں کا موجود پانی کے نمونہ جات لے کر ٹیسٹ کئے گئے ۔ماہرین نے محفوظ اور غیر محفوظ پانی پر طالب علموں کو لیکچر دیا۔اس موقع پر بتایا گیا کہ واٹر کوالٹی لیبارٹری جڑانوالہ روڑ نزد الیکشن کمشن افس واقع ہے جہاں عوام الناس پینے کے پانی کی ٹیسٹنگ کیلئے رابطہ کرسکتے ہیں۔

 

