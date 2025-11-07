صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوگس اشٹام بنا کر شہری کے اراضی کے نام پر کروڑوں ہڑپ

  • فیصل آباد
سعید احمد کو ماجد اور دیگر نے کاروبار میں شراکت داری کی پیش کش کی

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)بوگس اشٹام بنا کر شہری سے اراضی کے نام پر کروڑوں روپے ہڑپ لیے گئے ۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقہ سمندری روڈ پر سعید احمد کو ملزم ماجد اور دیگر نے پراپرٹی کے کاروبار میں شراکت داری کی پیش کش کی جس کی مد میں سعید احمد نے ملز موں کو 1 کروڑ روپے بطور سرمایہ کاری ادا کردیئے اور اس کی مد میں ملز موں نے اسے ایک اشٹام پیپر فراہم کیا جو کہ بعد ازاں چھان بین کرنے پر بوگس نکلا۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔

 

