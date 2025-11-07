ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر سے 2187 شہریوں کو ریلیف
ٹاؤن پلاننگ ون میں 706، ٹاؤن پلاننگ ٹو میں 203 درخواستوں پر ایکشن
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ایف ڈی اے کے ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے گزشتہ دس ماہ کے دوران 2187 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا، جن میں ماہ اکتوبر میں نمٹائی گئی 130 درخواستیں بھی شامل ہیں، جبکہ 66 درخواستیں زیر کارروائی ہیں۔ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی زیر صدارت اجلاس میں ون ونڈو کاؤنٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چیف انجینئر مہر ایوب، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹرز اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، سہیل مقصود پنوں، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن اور ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی عبداللہ نور سمیت دیگر افسر شریک تھے۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ جنوری تا اکتوبر 2025 کے دوران شعبہ اسٹیٹ مینجمنٹ ون میں 1213، ٹاؤن پلاننگ ون میں 706، ٹاؤن پلاننگ ٹو میں 203، جبکہ کچی آبادیوں سے متعلق 65 درخواستوں پر کارروائی مکمل کی گئی۔شہریوں کو فراہم کردہ خدمات میں رہائشی و کمرشل بلڈنگ پلانز، کمرشلائزیشن کی منظوری، جائیدادوں کی منتقلی، اونر شپ کلیئرنس، ٹی پی رپورٹس، قبضہ سلپ، تعمیراتی تکمیلی سرٹیفکیٹس، این او سی اجراء اور تجاوزات، غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں و قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں شامل ہیں۔