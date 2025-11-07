ٹھیکریوالا:چلڈرن ہسپتال کی سی ٹی اسکین مشین کئی ماہ سے خراب
خراب مشین کی وجہ سے وقت اور رقم دونوں ضائع ہو رہے ہیں :متاثرہ والدین
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )فیصل آباد چلڈرن ہسپتال کی سی ٹی اسکین مشین کئی ماہ سے خراب پڑی ہے ، جس کے باعث علاج معالجے کے لیے آنے والے بچوں کے والدین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔فیصل آباد کے اس اہم سرکاری ہسپتال میں ڈویژن بھر سے بیمار بچوں کو تشخیص اور علاج کے لیے لایا جاتا ہے ، تاہم مشین کی خرابی کے باعث مریضوں کو دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے ۔متاثرہ والدین کا کہنا ہے کہ خراب مشین کی وجہ سے وقت اور رقم دونوں ضائع ہو رہے ہیں جبکہ بعض سنگین نوعیت کے مریضوں کے علاج میں تاخیر بھی ہو رہی ہے ۔ شہریوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر معاملے کا نوٹس لیں اور سی ٹی سکین مشین کو جلد از جلد فعال کرایا جائے تاکہ بچوں کے علاج میں مزید رکاوٹ نہ آئے۔