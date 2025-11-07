چنیوٹ:ڈی ایچ کی ہسپتال 140 سے 220 بیڈز تک اپ گریڈ
مزید ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی تعینات کیا جائے گا:صفی اﷲ گوندل
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چنیوٹ میں طبی سہولتوں کی بہتری کی جانب ایک اور اہم قدم۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل اور ہیلتھ اتھارٹی چنیوٹ کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ محکمہ صحت پنجاب نے ڈپٹی کمشنر کی خصوصی درخواست اور مسلسل کوششوں پر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز اسپتال چنیوٹ کو 140 بیڈز سے بڑھا کر 220 بیڈز تک اپ گریڈ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ۔سرجیکل وارڈ ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ سکیم کی تکمیل کے بعد ہسپتال کی عمارت میں توسیع ہوئی جس سے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا، اور اس کے لیے طبی عملے و وسائل میں اضافے کی اشد ضرورت تھی۔
ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے بتایا کہ موجودہ نوٹیفکیشن کے مطابق ہسپتال میں 90 نئے بیڈز کا اضافہ کیا گیا ہے ، جس کے ساتھ مزید ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی تعینات کیا جائے گا، تاکہ مریضوں کو جدید، معیاری اور تیزرفتار طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ اس سے قبل ڈی ایچ کیو کی نئی بلڈنگ کے حوالے سے سکیم کی ریوژن اور فنڈنگ کے مسائل حل کرائے جا چکے ہیں، اور تمام فنڈز اس مالی سال کے دوران فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق فروری تک نئی عمارت کی تکمیل متوقع ہے ۔