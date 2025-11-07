صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈرائی فروٹ، مچھلی اور انڈوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ

  • فیصل آباد
ڈرائی فروٹ، مچھلی اور انڈوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ

قیمتوں کا تعین کرنا اور عملدرآمد یقینی بنانا ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری :شہری

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) سردی کی شدت میں اضافہ ہونے سے پہلے ہی ڈرائی فروٹ، انڈے اور مچھلی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ سرکاری طور پر مچھلی اور ڈرائی فروٹ کی قیمتوں کا تاحال تعین نہیں کیا جا سکا، جبکہ انڈے کی قیمت متعین ہونے کے باوجود اس پر عملدرآمد نہیں ہو رہا۔تفصیلات کے مطابق سردی کی آمد سے قبل ہی خشک میوہ جات، مچھلی اور انڈوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے ۔ تاحال سرکاری طور پر مچھلی اور ڈرائی فروٹ کی قیمتیں طے نہیں کی گئیں، یعنی قیمتوں کا تعین ہی نہ ہونے کے باعث ان پر عملدرآمد بھی ممکن نہیں۔

انڈے کی سرکاری قیمت 345 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے ، جس کے مطابق ایک انڈہ 29 روپے کا فروخت ہونا چاہیے ، تاہم مارکیٹ میں انڈہ 35 روپے تک فروخت ہو رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں کا تعین کرنا اور اس پر عملدرآمد یقینی بنانا ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ، جو اسے ہر صورت پوری کرنی چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کریشنگ سیزن سے قبل سڑکیں مرمت،منصوبے مکمل کرنیکا حکم

غزہ ملت اسلا میہ کی امتحان گاہ صرف فلسطینی اور یمنی مسلمان سرخرو ہوئے ، سید جواد نقوی

پی پی 73 کے امیدوار سلطان علی رانجھا کی انتخابی مہم کیلئے اجلاس

مویشی چوری کے 10 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد کو روزگار فراہم کرنے کیلئے تقریب

محکمہ خوراک کی بڑی کارروائی، گندم و آٹا سمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ