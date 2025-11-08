صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعتی یونٹس اور باربی کیو پوائنٹس سیل، بھٹہ مسمار کر دیا گیا

  • فیصل آباد
محکمہ تحفظِ ماحول کی ٹیم نے سموگ قوانین پر عملدرآمد کیلئے کارروائی کی

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)محکمہ تحفظِ ماحول نے سموگ قوانین پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے کارروائی کرتے ہوئے مزید چار صنعتی یونٹس کے بوائلرز، چار باربی کیو فوڈ پوائنٹس سیل کر دئیے ، جبکہ زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے ایک اینٹوں کے بھٹہ کی تعمیرات مسمار کرا دی گئیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظِ ماحول عثمان اظہر کے مطابق سمن آباد میں سالٹ اینڈ چلی باربی کیو، المائدہ شوارما اینڈ باربی کیو، ڈجکوٹ روڈ پر بابا فرید باربی کیو اینڈ ریسٹورنٹ اور بائی آصف باربی کیو کو سیکشن ہُڈز نصب نہ ہونے پر سیل کیا گیا۔انہوں نے مزید بتایا کہ چک 66 ج۔ب میں بلال صائم سائزنگ یونٹ، بسم اللہ سائزنگ، عارف بشیر سائزنگ اور حاجی تاج بابو سائزنگ میں غیر معیاری ایندھن کے استعمال پر بوائلرز کو پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن (سموگ پریونشن اینڈ کنٹرول) رولز 2025ء کے تحت سیل کیا گیا۔اسی طرح چک 100، کھرڑیانوالہ روڈ پر زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے اینٹوں کے بھٹہ کی تعمیرات مسمار کر دی گئیں۔ عثمان اظہر نے کہا کہ سموگ قوانین پر سختی سے عملدرآمد کے لیے محکمہ تحفظِ ماحول کی ٹیمیں دن رات بلا ناغہ سرگرمِ عمل ہیں۔

 

