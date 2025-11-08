نشاط آباد شیخوپورہ روڈ پر اسفالٹ بچھانے کا کام جاری
شہریوں کو میونسپل سروسز کی فراہمی میں کسی قسم کا تعطل نہیں آئے گا:کمشنر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق فیصل آباد تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے ۔ میونسپل کارپوریشن کے زیراہتمام نشاط آباد، شیخوپورہ روڈ پر اسفالٹ بچھانے کا کام تیزی سے جاری ہے ۔اس اہم منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو آمدورفت کیلئے معیاری اور آسان سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ ایڈمنسٹریٹر/کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے بتایا کہ شہر بھر کی مرکزی سڑکوں کی مرمت و بحالی کا کام جاری ہے اور شہریوں کو میونسپل سروسز کی فراہمی میں کسی قسم کا تعطل نہیں آنے دیا جائے گا۔