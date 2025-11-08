صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ چھاؤنی کے سینٹری ورکرز تنخواہوں سے محروم، احتجاج

  • فیصل آباد
گھروں میں راشن ختم ہو چکا ،بل ادا نہ کرنے پر واپڈا نے میٹر تک اتار لیے

شورکوٹ چھاؤنی (نمائندہ دنیا )کنٹونمنٹ بورڈ شورکوٹ چھاؤنی کے سینٹری ورکرز کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں، جس کے باعث ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور حالات سنگین شکل اختیار کر گئے ہیں۔ غریب ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے کام بند کر دیا ہے ۔ورکرز کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ صبح سے شام تک نالیاں اور گٹر صاف کرتے ہیں، لیکن سرکاری ملازم ہونے کے باوجود انہیں تنخواہیں نہیں دی جا رہیں۔ متاثرہ ملازمین کے مطابق گھروں میں راشن ختم ہو چکا ہے ، دوکاندار ادھار دینے سے انکار کر رہے ہیں اور بجلی کے بل ادا نہ کرنے پر واپڈا نے میٹر تک اتار لیے ہیں۔انہوں نے الزام عائد کیا کہ جب وہ تنخواہوں کے لیے دفتر جاتے ہیں تو افسران بدتمیزی کرتے ہیں اور  نوکری سے فارغ کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ورکرز کا کہنا ہے کہ ساتویں مہینے کی تنخواہ روک لی گئی ہے ، یہ کہہ کر کہ یہ پچھلی سی او نے دینی تھی۔احتجاجی ملازمین نے ڈی جی کنٹونمنٹ بورڈ اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے ، واجب الادا تنخواہیں جاری کرنے اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

