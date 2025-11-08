صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی کا سمارٹ سیف سٹی جھنگ کنٹرول سنٹر کا دورہ

  • فیصل آباد
آپریشنل ورک کا جائزہ لیا ،سرویلنس کو مزید بہتر بنانے کے احکامات جاری

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایس ایس پی آئی سی تھری فیصل آباد ملک طارق محبوب نے سمارٹ سیف سٹی جھنگ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آپریشنل ورک کا جائزہ لیا اور سیف سٹی سٹاف سے تفصیلی میٹنگ کی۔میٹنگ کے دوران ایس ایس پی نے سیف سٹی کیمروں کے ذریعے جرائم پیشہ عناصر کی مؤثر نگرانی، ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے ، تفریحی مقامات، مارکیٹوں اور دیگر عوامی مقامات کی سرویلنس کو مزید بہتر بنانے کے احکامات جاری کیے ۔ایس ایس پی ملک طارق محبوب کی زیرِ صدارت ڈی پی او آفس جھنگ میں ایک اہم اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں سیف سٹی اسٹاف نے شرکت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جرائم پیشہ گروہوں کی بروقت نشاندہی اور گرفتاری کے لیے مربوط حکمتِ عملی اختیار کی جائے ۔ایس ایس پی نے کہا کہ ایمرجنسی ہیلپ لائن پکار 15 پر موصول ہونے والی جرائم سے متعلق کالز پر فوری رسپانس یقینی بنایا جائے ۔ کیمروں کے ذریعے مجرمان کے روٹ ٹریس، حلیہ جات محفوظ کرنے اور فیلڈ افسران کو فوری اپڈیٹ دینے کی ہدایات جاری کیں تاکہ جلد از جلد گرفتاری ممکن ہو سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے سیف سٹی کیمرہ آپریٹرز کو متحرک رکھا جائے تاکہ جھنگ میں مربوط اور مؤثر ٹریفک سسٹم قائم رہے ۔

 

