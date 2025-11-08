ایل پی جی ری فلنگ اور ناقص فائر سیفٹی پر دکانیں سیل
سول ڈیفنس آفیسر کی نگرانی میں انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائیاں کیں
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر و کنٹرولر سول ڈیفنس عمر عباس میلہ کی ہدایت پر سول ڈیفنس آفیسر محمود حسین گل کی نگرانی میں انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کیں۔انسپکشن کے دوران ایل پی جی ری فلنگ میں ملوث دو دکانیں سیل کر دی گئیں جبکہ ایک کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ اسی طرح ناقض فائر سیفٹی انتظامات پر دو آئل شاپس کو بھی سیل کیا گیا۔محمود حسین گل نے کہا کہ انسانی جانوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے گا۔