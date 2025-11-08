صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل پی جی ری فلنگ اور ناقص فائر سیفٹی پر دکانیں سیل

  • فیصل آباد
سول ڈیفنس آفیسر کی نگرانی میں انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائیاں کیں

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر و کنٹرولر سول ڈیفنس عمر عباس میلہ کی ہدایت پر سول ڈیفنس آفیسر محمود حسین گل کی نگرانی میں انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کیں۔انسپکشن کے دوران ایل پی جی ری فلنگ میں ملوث دو دکانیں سیل کر دی گئیں جبکہ ایک کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ اسی طرح ناقض فائر سیفٹی انتظامات پر دو آئل شاپس کو بھی سیل کیا گیا۔محمود حسین گل نے کہا کہ انسانی جانوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے گا۔

 

لاہور

