کھیل کے میدان میں فائرنگ سے نوجوان کے قتل کا مرکزی ملزم گرفتار
سمندری (نمائندہ دنیا )کھیل کے میدان میں معمولی جھگڑے پر فائرنگ کرکے نوجوان کو قتل کرنے والے واقعہ کا مرکزی ملزم پولیس نے گرفتار کر لیا۔۔۔
تھانہ ترکھانی کے علاقہ چک نمبر 47 گ ب میں تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل کھیل کے دوران معمولی جھگڑے پر وسیم نامی نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے تھے ۔ایس ایچ او تھانہ ترکھانی نے ٹیکنیکل وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مرکزی ملزم سمیع کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے ۔