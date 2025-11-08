صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیسری بین الاقوامی ذیابیطس کانفرنس 9 نومبر کو منعقد ہوگی

  • فیصل آباد
تیسری بین الاقوامی ذیابیطس کانفرنس 9 نومبر کو منعقد ہوگی

پروفیسر جاوید اکرم ،پروفیسر عامر ، پروفیسر ظفر اور پروفیسر محمد عمر شریک ہو نگے

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن (PSIM) کے تعاون سے لائل پور ڈایابیٹس فاؤنڈیشن (LDF) اور پرائمری کیئر ذیابیطس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے تیسری بین الاقوامی سالانہ ذیابیطس کانفرنس 9 نومبر 2025 بروز اتوار خیام بینکوئٹ، سرگودھا روڈ فیصل آباد میں منعقد ہوگی۔PSIM فیصل آباد چیپٹر کے سربراہ ڈاکٹر محمد عرفان نے کہا کہ یہ کانفرنس ذیابیطس کی تشخیص اور علاج کے میدان میں ایک سنگِ میل ثابت ہوگی اور فیصل آباد کے معالجین کے لیے نئے افق روشن کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہذیابیطسدنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے اور اندازاً 50 کروڑ سے زائد افراد اس کا شکار ہیں، جبکہ پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، جو آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے ۔لائل پور ذیابیطس فاؤنڈیشن کے صدر اور کانفرنس کے چیف آرگنائزر ڈاکٹر احمد شہزاد نے اعلان کیا کہ ایل ڈی ایف جلد ہی فیصل آباد میں ایک جدید ذیابیطس سنٹر کا آغاز کرے گا، تاکہ مریضوں کو معیاری علاج، تربیت اور آگاہی فراہم کی جا سکے ۔کانفرنس کے مہمانِ خصوصی پروفیسر جاوید اکرم (سابق وزیرِ صحت پنجاب) ہوں گے ، جبکہ پروفیسر عامر شوکت، پروفیسر ظفر چودھری اور پروفیسر محمد عمر (وائس چانسلر راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی) بطور مہمانِ اعزاز شریک ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

موسم سرما کے باوجود گھنٹوں بجلی بندش،ٹرپنگ سے شہریوں،تاجروں کو مشکلات

پیمانہ کم ہونے پر 3پٹرول پمپ سیل ، متعدد کو جرمانہ

عوام کو سہولیات میں کوتاہی برداشت نہیں:اے سی نو شہرہ

پی ٹی آئی ممبر اسمبلی ضمیر بھٹی کی شیخ گلزار کے بھتیجے کی وفات پر تعزیت

صوبائی وزیر شافع حسین سے مرزا عدنان اور خرم لو دھی کی ملاقات

سلیم بٹ میموریل والی بال ٹورنامنٹ اسد کلب چٹی شیخاں نے جیت لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن