جمعہ کی نماز کی عظیم فضیلت اور سنتوں پر عمل لازم ہے :حافظ ثاقب سرور ساقی

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع جھنگ کے امیر حافظ ثاقب سرور ساقی نے مرکزی جامع مسجد کوثر اہلحدیث جھنگ بازار میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ جمعہ کی نماز کی بے حد اہمیت ہے۔۔۔

 مسلمانوں کو چاہیے کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی اپنا کام ترک کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں اس دن کی عظمت کو بیان کیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا نبی کریم ﷺ کی سنت ہے ۔ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت اور کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے ۔

 

