قوم کو کرپٹ نظام کے خاتمے کیلئے نکلنا ہوگا، محبوب الزمان بٹ
پینسرہ (نمائندہ دنیا)امیر ضلع جماعت اسلامی پروفیسر محبوب الزمان بٹ نے پی پی 108 سدھار کا دورہ کیا اور ارکانِ جماعت سے ملاقاتیں کیں۔۔۔۔
اس موقع پر مینارِ پاکستان لاہور میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے مشاورت بھی کی گئی۔اجلاس میں پی پی 108 کے امیر میاں عمران عبداللہ، رانا نوید اکرام، مرزا ابوبکر، نزیر احمد صدیقی و دیگر عہدیداران بھی موجود تھے ۔پروفیسر محبوب الزمان بٹ نے کہا کہ ارکانِ جماعت عوام تک جماعت کا پیغام گھر گھر پہنچائیں اور نوجوان نسل کو جماعت میں شمولیت کی دعوت دیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم کرپشن اور بوسیدہ نظام کے خاتمے کے لیے باہر نکلے ۔انہوں نے زور دیا کہ ملک میں حقیقی تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ظالمانہ اور کرپٹ نظام کا خاتمہ کیا جائے گا۔