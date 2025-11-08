سبزی منڈی میں غیر قانونی انٹری فیس،شہری پریشان
پارکنگ سٹینڈ کے لیے مختص جگہ تاحال تعمیر نہیں کی گئی، دکانداروں کو مشکلات
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سبزی و فروٹ منڈی میں انتظامی غفلت اور سہولیات کی کمی کے باعث خریداروں، دکانداروں اور آڑھتیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ذرائع کے مطابق منڈی میں پارکنگ سٹینڈ کے لیے مختص جگہ تاحال تعمیر نہیں کی گئی، اس کے باوجود ٹھیکیدار کی جانب سے انٹری فیس وصول کی جا رہی ہے ۔دکانداروں کا کہنا ہے کہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بے ترتیبی سے کھڑی ہونے کے باعث راستے تنگ ہو گئے ہیں اور ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انٹری فیس کے باوجود اگر کوئی گاڑی چوری ہو جائے تو ٹھیکیدار ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔منڈی میں صفائی کے ناقص انتظامات، کوڑے کے ڈھیر، تعفن اور مچھروں کی بھرمار نے ماحول کو مزید خراب کر رکھا ہے ۔ تاجروں نے کمشنر فیصل آباد اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی کے نظام میں بہتری، پارکنگ اسٹینڈ کی تعمیر اور غیر قانونی انٹری فیس کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔