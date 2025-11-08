دینی مدارس ملک کی بہترین این جی اوز ،پابندیاں ناقابلِ قبول:شہباز گجر
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کے ممبر شہباز گجر ایڈووکیٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دینی مدارس ملک کی بہترین این جی اوز ہیں جو لاکھوں طلباء و طالبات کو مفت تعلیم، رہائش اور خوراک فراہم کر رہے ہیں۔۔۔
اور فروغِ تعلیم میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کی جانب سے مساجد و مدارس پر غیر ضروری پابندیاں قابلِ مذمت ہیں۔ مدارس کی آزادی اور خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتہ قبول نہیں کیا جائے گا۔