صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ملاوٹ مافیا کیخلاف کارروائیاں، 89 ہزار جرمانہ

  • فیصل آباد
چنیوٹ:ملاوٹ مافیا کیخلاف کارروائیاں، 89 ہزار جرمانہ

ایکسپائرڈ مصنوعات، 5 کلو گلے سڑے پھل،6 لٹر زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس تلف

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ملاوٹ اور جعلساز مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلع بھر میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 114 انسپکشنز کیں اور قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 89 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ ٹیموں نے مختلف کریانہ سٹورز اور فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا، جہاں صفائی اور نکاسی کے ناقص انتظامات کے ساتھ ممنوع اجزاء کا استعمال پایا گیا۔ اس دوران ورکرز کے میڈیکل سکریننگ سرٹیفکیٹس بھی موجود نہیں تھے ۔دورانِ کارروائی 5 کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات، 5 کلو گلے سڑے پھل اور 6 لیٹر زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس تلف کر دی گئیں۔ ڈاکٹر قاسم رضا کے مطابق دودھ کے معیار کی جانچ کے لیے 46 دودھ بردار گاڑیوں اور متعدد ملک شاپس پر چیکنگ کی گئی، جس دوران 4200 لیٹر دودھ کے نمونے حاصل کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حفاظتی ویکسین سے انکار پر جرمانوں کا آغاز

ایس ایس جی سی میں بریسٹ کینسر آگاہی مہم

عدالت نے ملزم کی عدم حاضری پر ضمانت منسوخ کردی

اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل کا بڑا ذخیرہ برآمد

میرپور خاص:24گھنٹے کے دوران 7ڈینگی کیسز رپورٹ

محراب پور:ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر نوجوان زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن