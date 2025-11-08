چنیوٹ:ملاوٹ مافیا کیخلاف کارروائیاں، 89 ہزار جرمانہ
ایکسپائرڈ مصنوعات، 5 کلو گلے سڑے پھل،6 لٹر زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس تلف
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ملاوٹ اور جعلساز مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلع بھر میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 114 انسپکشنز کیں اور قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 89 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ ٹیموں نے مختلف کریانہ سٹورز اور فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا، جہاں صفائی اور نکاسی کے ناقص انتظامات کے ساتھ ممنوع اجزاء کا استعمال پایا گیا۔ اس دوران ورکرز کے میڈیکل سکریننگ سرٹیفکیٹس بھی موجود نہیں تھے ۔دورانِ کارروائی 5 کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات، 5 کلو گلے سڑے پھل اور 6 لیٹر زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس تلف کر دی گئیں۔ ڈاکٹر قاسم رضا کے مطابق دودھ کے معیار کی جانچ کے لیے 46 دودھ بردار گاڑیوں اور متعدد ملک شاپس پر چیکنگ کی گئی، جس دوران 4200 لیٹر دودھ کے نمونے حاصل کیے گئے ۔