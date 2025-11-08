صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان ملک کے محفوظ مستقبل کیلئے ’’بدل دو پاکستان‘‘ تحریک کا حصہ بنیں، رانا سلطان محمود

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جماعتِ اسلامی کے صدر پبلک ایڈ کمیٹی رانا سلطان محمود خاں نے کہا ہے کہ انگریز تو چلا گیا لیکن افسر شاہی نظام آج بھی قائم ہے ۔ حکمران طبقہ امداد مانگنے اور معدنیات بیچنے کی بجائے نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرے۔۔۔

انہوں نے کہا کہ ملک میں چہرے ، جھنڈے اور پارٹیاں نہیں بلکہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے ۔ زندہ باد مردہ باد کی سیاست کو مردہ باد کہنا ہوگا۔ نوجوان ملک کے محفوظ مستقبل کی عظیم جدوجہد کے لیے \"بدل دو پاکستان\" تحریک کا حصہ بنیں۔رانا سلطان محمود خاں نے کہا کہ حکمران خود کو حاکم اور عوام کو محکوم سمجھتے ہیں۔ 

 

