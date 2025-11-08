صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

59واں آل پاکستان ناٹ آؤٹ میونسپل فٹ بال ٹورنامنٹ شروع

  • فیصل آباد
سمندری (نمائندہ دنیا)59واں آل پاکستان ناٹ آؤٹ میونسپل فٹ بال ٹورنامنٹ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔افتتاحی تقریب میں پاکستان آرچری فیڈریشن کے سینئر نائب صدر اور پنجاب آرچری ایسوسی ایشن کے صدر ملک عمران علی لیاقت۔۔۔

 ملک شفاقت لیاقت، ملک آصف اقبال اور رانا گوہر حیات ناصر نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔افتتاحی میچ الفتح فٹ بال کلب فیصل آباد اور 530 نارنگ وال فٹ بال کلب کے درمیان کھیلا گیا جبکہ دوسرا میچ الحبیب فٹ بال کلب اور شاہین فٹ بال کلب گوجرہ کے مابین ہوا۔منتظمِ اعلیٰ ٹورنامنٹ رانا گوہر حیات ناصر کے مطابق ملک بھر سے 32 ٹیمیں ایونٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ 14 نومبر تک جاری رہے گا۔

 

