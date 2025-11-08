صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی مظالم انسانی حقوق کی بدترین پامالی ، علامہ عبدالرشید

  • فیصل آباد
کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے سفاکانہ تشدد کیا گیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ناظمِ اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے یومِ شہدائے جموں و کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 6 نومبر 1947ء کو بھارت نے کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے سفاکانہ تشدد اور قتلِ عام کا بازار گرم کیا، جس میں ہزاروں کشمیریوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔انہوں نے کہا کہ بھارت آج بھی بین الاقوامی قوانین اور اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کے منافی طور پر اپنی مسلح افواج کے ذریعے کشمیر پر غیر قانونی تسلط قائم کیے ہوئے ہے ۔ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان اس جابرانہ قبضے کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور اقوامِ متحدہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فی الفور اپنی قراردادوں پر عملدرآمد کروائے تاکہ کشمیری عوام کو حقِ خود ارادیت مل سکے ۔ یومِ شہدائے جموں و کشمیر کشمیریوں کے غیر متزلزل عزم اور لازوال قربانیوں کا مظہر ہے ۔انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ 

 

