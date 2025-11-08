حویلی سے بھاری مالیت کے مویشی چوری کرلئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حویلی سے بھاری مالیت کے مویشی چوری کرلئے گئے ۔تھانہ صدر کے علاقے میں سلیم نامی شہری کے حویلی سے رات کی تاریکی میں ملزمان مبینہ طور پر بھاری مالیت کے مویشی اور دیگر سامان چوری کر کے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ۔
