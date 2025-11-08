صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قدیم ریلوے سٹیشن زبوں حالی کا شکار، بنیادی سہولیات ناپید

  • فیصل آباد
پلیٹ فارم اور راہداریوں کا فرش ٹوٹ پھوٹ کا شکار ،صفائی کے ناقص انتظامات

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تاریخی ریلوے اسٹیشن زبوں حالی کا شکار ہو چکا ہے ۔ پلیٹ فارم اور راہداریوں کا فرش ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جبکہ روشنی اور صفائی کے ناقص انتظامات نے مسافروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ۔شہریوں نے بتایا کہ ویٹنگ رومز پر غیر متعلقہ افراد کا قبضہ ہے ، واش رومز بند پڑے ہیں، اور تجاوزات مافیا نے اطراف میں قبضے جما رکھے ہیں۔عوامی حلقوں نے وزیر ریلوے اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سٹیشن کی مرمت، صفائی، نئی سیٹوں کی تنصیب اور روشنی کے انتظامات کے لیے فوری فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ یہ تاریخی عمارت اپنی اصل شان دوبارہ حاصل کر سکے ۔

 

