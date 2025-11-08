صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں ترکش کلچرل ایگزیبیشن

  • فیصل آباد
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے ترک قونصلیٹ کا شکریہ ادا کیا

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ترک جمہوریہ کے یومِ قیام کے موقع پر سیمینار اور ترکش کلچرل ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین (تمغئہ امتیاز) کی سرپرستی میں کیا۔مہمانِ خصوصی ملتم شمشیک، قونصل جنرل ترکیہ لاہور کی اہلیہ اور نمائندۂ خصوصی تھیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ایمان، دوستی اور باہمی اعتماد پر مبنی رشتہ ہمیشہ مضبوط رہا ہے ۔ انہوں نے جی سی ویمن یونیورسٹی کی جانب سے بین الثقافتی روابط کے فروغ اور طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی سرگرمیاں دونوں ممالک کے عوام کو قریب لاتی ہیں اور محبت کے رشتے کو مزید گہرا کرتی ہیں۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے ترک قونصلیٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ کے ساتھ تعاون، جی سی ویمن یونیورسٹی کے اس وژن کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت طالبات کو عالمی سطح پر باخبر، روادار اور ثقافتی تنوع کی قدردان شہری بنانا مقصود ہے ۔پروگرام کا آغاز ترکش کلچرل ایگزیبیشن کے افتتاح سے ہوا، جس میں ترک ثقافت، ورثے اور پاک ترک دوستی کو اجاگر کرتی خوبصورت تخلیقات پیش کی گئیں۔

 

