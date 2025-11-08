صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کی علماسے ملاقات، امن و امان کے قیام پر زور

  • فیصل آباد
سوشل میڈیا، وال چاکنگ اور لاؤڈ سپیکر سے نفرت انگیز مواد سے گریز کیا جائے

گڑھ مہاراجہ ، احمد پور سیال (نمائندگان دنیا) اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال طارق محمود گل نے گزشتہ روز میونسپل کمیٹی احمد پور سیال اور گڑھ مہاراجہ کے دفاتر میں علمائے کرام سے الگ الگ ملاقاتیں کیں جن میں امن و امان کے قیام اور باہمی تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود گل نے کہا کہ تمام مکاتبِ فکر کے علمائے کرام قابلِ احترام ہیں، وہ مساجد، مدارس اور ممبروں سے امن و بھائی چارے کا پیغام عام کریں۔ انہوں نے کہا کہ تحصیل میں علمائے کرام کی امن کے لیے کاوشیں قابلِ تحسین ہیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ سوشل میڈیا، وال چاکنگ اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے متنازعہ یا نفرت انگیز مواد سے گریز کیا جائے ۔ ریاست مخالف سرگرمیوں یا انتشار پھیلانے والوں کا ساتھ نہ دیا جائے ۔انہوں نے زور دیا کہ ریاستی اداروں کا احترام ہر شہری کی ذمہ داری ہے ۔آخر میں علمائے کرام نے انتظامیہ سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی، جبکہ ملک کی سلامتی و استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔

 

